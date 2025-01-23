إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:55 مساءً - إجازة نصف العام الدراسي 2025، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2024-2025.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم الخميس الموافق 23 يناير هو آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي تنتهي اليوم 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات اليوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد انتهاء اجازة نصف العام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025.

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