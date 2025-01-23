«الرئيس الصومالي»: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في محاربة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن العلاقات والروابط مع مصر عميقة وتعتمد على الاحترام المتبادل، قائلا: نؤكد التزامنا بضرورة تطوير العلاقات بين القاهرة ومقديشو.

وذكر حسن شيخ محمود، أننا نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تحقيق السلم والأمن ومحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن الأوضاع الإقليمية تدفعنا نحو مزيد من التعاون.

وأضاف الرئيس الصومالي، خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أننا نشعر بالفخر لزيادة التعاون مع مصر بما يحقق مصالح البلدين، منوها بأننا لا نسعى للإضرار بسيادة ومصالح الدول الأخرى.

وأوضح الرئيس الصومالي، أن الرحلات الجوية بين القاهرة ومقديشو بداية لحقبة جديدة من التعاون بين البلدين.