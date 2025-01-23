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وزراء الزراعة والعمل والشباب يتفقدون آبار المياه الجوفية والبحيرات الصناعية برأس غارب - أخبار كلمتك

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وزراء الزراعة والعمل والشباب يتفقدون آبار المياه الجوفية والبحيرات الصناعية برأس غارب - أخبار كلمتك

وزراء الزراعة والعمل والشباب يتفقدون آبار المياه الجوفية والبحيرات الصناعية برأس غارب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 04:46 مساءً - تفقد وزراء الزراعة علاء فاروق، العمل محمد جبران، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعض مشروعات الحماية من السيول وآبار المياه الجوفية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، حيث رافقهم السكرتير العام للمحافظة كمال سليمان ورئيس مدينة رأس غارب ممدوح نديم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار عمل حصر شامل على أرض الواقع للمساحات والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، وذلك تلبيةً لرغبة العديد من المستثمرين في استثمار هذه الأراضي الزراعية والتي تتميز بتربتها الصالحة للاستثمار الزراعي.

وذكرت محافظة البحر الأحمر - في بيان لها اليوم، الخميس، أن الوزراء تفقدوا خلال الزيارة البحيرات الصناعية وحواجز التوجيه وآبار المياه الجوفية بوادي عربة.

وقال وزير الزراعة، خلال الجولة التفقدية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب.. مشيرا إلى أن آبار المياه الجوفية بوادي "عربة" تمثل فرصة كبيرة لتحقيق هذا الهدف.. موجها بسرعة الانتهاء من الدراسات اللازمة للوقوف على مدى صلاحيتها للإنتاج الزراعي المستدام على المدى الطويل.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة أن البحر الأحمر نفذت العديد من سدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه خلال السنوات الماضية بمختلف مدن المحافظة للحماية من مخاطر السيول واستغلال المياه في عمليات الزراعة.. مشيرا إلى أن آبار المياه الجوفية بوادي عربة ستسهم في فتح الاستثمارات الزراعية بالمنطقة.

وبدوره.. قال رئيس مدينة رأس غارب: إن وادي "عربة" يضم 3 بحيرات صناعية، و3 حواجز توجيه، ويوجد بالقرب منهم وادي "الحواشية" الذي يضم أيضا 3 بحيرات صناعية و3 حواجز توجيه.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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