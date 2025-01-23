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دراسة ماجستير جديدة عن الإصلاح الإداري بـ«إعلام القاهرة» - أخبار كلمتك

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دراسة ماجستير جديدة عن الإصلاح الإداري بـ«إعلام القاهرة» - أخبار كلمتك

دراسة ماجستير جديدة عن الإصلاح الإداري بـ«إعلام القاهرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 03:55 مساءً -  حصل الباحث حسام علي فتح الله، على درجة الماجستير بدرجة امتياز من معهد البحوث والدراسات العربية، عن دراسة عن الإصلاح الإداري بعنوان: "تأثير المتغيرات التنظيمية على اتصالات إدارة الصراعات التنظيمية: دراسة ميدانية على عينة من المنظمات العاملة في مصر".

 

لجنة المناقشة والحكم

 وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور سامى طايع أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، مشرفا ورئيسا، والدكتور رزق عبد المعطى، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام الألسن بجامعة مصر الدولية، مناقشا، والدكتورة ريم عادل أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بمعهد البحوث والدراسات العربية، مناقشا.

 

تفسير طبيعة تأثير نمط القيادة والثقافة التنظيمية

 وتهدف الدراسة، إلي تفسير طبيعة تأثير نمط القيادة والثقافة التنظيمية السائد بالمنظمات العاملة في مصر محل الدراسة على اتصالات إدارة الصراعات الناشئة بها، والتعرف على طبيعة اتصالات إدارة الصراعات التنظيمية بالمنظمات محل الدراسة من حيث (الأهداف، الوسائل الاتصالية، مضامين الرسائل الاتصالية، المداخل الإقناعية المستخدمة).

 

كما تهدف إلى الوقوف على الاستراتيجية الاتصالية المستخدمة في اتصالات إدارة الصراع التنظيمي بالمنظمات العاملة في مصر.

 

الاهتمام بالإصلاح الإداري 

وتأتي أهمية الدراسة في أنها تتماشى مع اتجاه سياسة الدولة للاهتمام بـ الإصلاح الإداري وفق خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، حيث إن الصراعات التنظيمية تؤثر على الإصلاح الإداري، كما أنها تعوق الإصلاح الإداري.

وحضر المناقشة عدد كبير من أهل واصدقاء وزملاء الباحث، وقاموا بتهنئته على حصوله على درجة الماجستير بامتياز وسط إشادات من الأساتذة بأهمية الدراسة وجهد الباحث بها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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