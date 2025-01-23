التعليم تصدر تعليماتها بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 02:26 مساءً - امتحانات الثانوية العامة 2025.. خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بشأن أعمال استعداد الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة 2025 وحرصاً على حسن سير العمل.

غلق الموقع الإلكتروني لتحديث البيانات للمرشحين لأعمال الثانوية العامة

أكدت وزارة التعليم، التنبيه على مديري شئون العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية، بأنه تم غلق الموقع الإلكتروني لتحديث البيانات الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2025.

طبع استمارات الترشيح

وأوضحت الوزارة، أنه تم طبع استمارات الترشيح لكل من المتقدمين، كلًا على حسب وظيفته للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

تسجيل بيانات المرشحين لأعمال الثانوية العامة

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات والإدارات الطباعة «نموذج 1 سري» مجمع الجميع المرشحين من يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير، على أن يتم طباعة نموذج 1 سري واعتماده وتسليمه لمدير شئون الطلاب والامتحانات بالمديرية لتسليمها في مقر الإدارة العامة للامتحانات، وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير المقبل.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، في شهر يونيو المقبل، على أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.