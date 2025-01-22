الرئيس السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينين بشكل قاطع حفاظا على قضيتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ترفض تهجير الفلسطينين بشكل قاطع حفاظا على القضية ذاتها.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73، أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين ضيف، متابعا أن مصر تسعى لنبذ العنف.

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.