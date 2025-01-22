طريقة الاستعلام عن نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:24 مساءً - نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة.. ارتفعت مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، خلال الساعات الماضية، عن رابط الحصول على نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الزقازيق.

نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق 2025

أعلنت جامعة الزقازيق، إتاحة نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة لطلاب مرحلتي الجامعية والدراسات العليا، منذ قليل.

رابط نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق 2025

وأوضحت جامعة الزقازيق، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة، من خلال الدخول على موقعها الرسمي الإلكتروني، مــــــن هـــــنـــــــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق

- الدخو على رابط نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق 2025.

- الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- ادخل البيانات المطلوبة.

- الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

- تظهر أمامك نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقد بدأ الطلاب في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، من يوم السبت الموافق 11 يناير، واستمرت امتحانات الفصل الدراسي لطلاب الجامعات والمعاهد حتى يوم الخميس.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالجامعات

- يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024: يبدأ العام الجامعي الجديد 2024.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2024 لمدة 14 أسبوعًا.

- يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025: تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول.

- يوم السبت الموافق 4 يناير 2025: تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: تنتهي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- يوم السبت الموافق 25 يناير 2025: تبدأ إجازة منتصف العام 2025.

- يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025: تنتهي إجازة منتصف العام.

- يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025: يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

- يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025: تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- يتم تحديد موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني طبقًا لطبيعة كل كلية.