سلطنة عُمان تقدر الجهود المصرية المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة - أخبار كلمتك

سلطنة عُمان تقدر الجهود المصرية المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - سعر الذهب لحظة بلحظة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. خطوات الاستعلام عنها - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2025.. خطوات الاستعلام عنها - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

مهنتك مستقبلك، ملتقى توظيفي وتثقيفي لخريجي برنامج التدريب المهني بسوهاج - أخبار كلمتك

مهنتك مستقبلك، ملتقى توظيفي وتثقيفي لخريجي برنامج التدريب المهني بسوهاج - أخبار كلمتك

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة - أخبار كلمتك

رسائل طمأنة للمصريين، نص كلمة السيسي في احتفالات عيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

رسائل طمأنة للمصريين، نص كلمة السيسي في احتفالات عيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر - أخبار كلمتك

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي: نمارس القيم التي تدعو للشرف والاحترام والعزة والكرامة والبناء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي: نمارس القيم التي تدعو للشرف والاحترام والعزة والكرامة والبناء - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نمارس القيم التي تدعو للشرف والاحترام والعزة والكرامة والبناء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:24 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما تزيد الشائعات يؤكد هذا زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73: نمارس القيم التي تدعو للشرف والاحترام والعزة والكرامة والبناء.

هذا وأقيم الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحاني العلوم والتربية الفنية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق