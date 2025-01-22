الرئيس السيسي في عيد الشرطة: يجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:24 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لأعضاء الشرطة المدافعين عن الوطن، مؤكدا أنهم يشكلون درعا حصينة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة: «يجب ألا ننسى شهداءنا وأسرهم وأبناءهم»

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.