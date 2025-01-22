السفيرة نبيلة مكرم: الدولة المصرية لم تغفل دورها في مساندة القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:24 مساءً - قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الفوج الأول من القافلة التاسعة ضم 200 شاحنة مقدمة لأهالي قطاع غزة.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال كلمتها في مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حول تقديم المساعدات لقطاع الغزة، أن الدولة المصرية لم تغفل دورها في مساندة القضية الفلسطينية.