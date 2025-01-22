السيسي: لابد من الانتباه واليقظة.. ومصر دولة لا يستطيع أحد تهديدها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 02:18 مساءً - طالب الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل عيد الشرطة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وأكد الرئيس السيسي أنه لا بد أن نكون منتبهين ويقظين جدا ومصر دولة لا يستطيع تهديدها.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كما كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة تقديرا لجهود ذويهم في حفظ الأمن والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم كما كرم الرئيس عددا من القيادات الأمنية.

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