الصحة: تقديم 3.5 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية بمطروح خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:04 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 3 مليون و 574 ألف و 335 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة مطروح، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى تقديم 2 مليون و 73 ألف و 332 خدمة طبية في مختلف التخصصات تضمنت "الاستقبال والطوارئ، الداخلي، العمليات، الرعايات، الحضانات، العلاج الطبيعي، الاشعة، المعامل"، بجانب تقديم 794 ألف و 336 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، وتقديم 33 ألف و 733 جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى مُناظرة 637 حالة من خلال خدمات التشخيص ( عن بُعد )، وإصدار 6382 قرار على نفقة الدولة، كما شّهدت القوافل الطبية تقديم 104 ألف و 891 خدمة طبية من خلال 111 قافلة طبية بمختلف التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الطبية للاماكن الأكثر احتياجاً.

من جهته أشار عبد الغفار، إلى تطوير واستحداث بعض الأقسام من خلال 9 مستشفيات بمحافظة مطروح، حيث شّهدت مستشفى مطروح العام تطوير قسم الأشعة، وتوفير 2 جهاز أشعة مقطعية، توفير جهاز C ARM، وتوفير جهاز إيكو، وافتتاح قسم المناظير، افتتاح معمل البكتريولوجي واستحداث التجهيزات الطبية، والتشغيل التجريبي لمركز الارشاد الوراثي لمتابعة مرضى الامراض الوراثية والتمثيل الغذائي، وتشغيل عيادة السمعيات، وبمستشفى الضبعة المركزي، واستحداث وحدة جراحات الوجه والفكين، وافتتاح قسم العناية المتوسطة بقوة استيعابية 4 أسرة، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي وتوفير التجهيزات الطبية.

كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية، واستحداث جراحات المخ والاعصاب، وقسم الرعاية المتوسطة بقوة استعابية 5 أسرة بمستشفى الحمام المركزي، كما تم تطوير المعمل بالتجهيزات اللازمة بمستشفى رأس الحكمة المركزي.

وأوضح عبد الغفار، أن أعمال التطوير شمل مستشفى النجيلة المركزي حيث تم تشغيل وحدة جراحات العظام والاوعية الدموية والمسالك، وافتتاح مدرسة للتمريض.

كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية بمستشفى سيوه المركزي، بالإضافة إلى تطوير قسم الاستقبال والطوارئ و تطوير قسم الأشعة وافتتاح وحدة التشغيل "عن بُعد" بمستشفى الأطفال التخصصي.

كما تم توفير 2 جهاز تخدير وتطوير ورفع كفاءه قسم النساء والتوليد واعتماده من الزمالة المصرية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه مستشفى الحميات والصدر.

ومن جانبه أشار الدكتور إسلام عبد الله عزايم وكيل وزارة الصحة محافظة مطروح، إلى تطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث قدمت مليون و 500 ألف و951 خدمة طبية تضمنت الطوارئ، المعامل، الاسنان، التطعيمات بجانب تقديم 240 ألف و 833 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 63 ألف و 774 سيدة، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المسائية في 3 وحدات صحية، تضمنت ( مركز طبي سيدي عبد الرحمن، النجيلة القبلية، أم الرخم )، بجانب تفعيل 3 مراكز للعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين تضمنت (مركز صحة الحمام، ومركز صحة النجيلة، مركز صحة أول بمدينه مطروح )، كما تم إنشاء وحدة طب أسره سيدنا هود وإعادة تطوير وحدة طب أسره النجيلة البحرية، بالإضافة إلى ضم 46 وحدة صحية لمنظومة التامين الصحي الشامل، وترشيح 7 وحدات صحية للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.

وأوضح عزايم، أن الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر على رأس أولويات العمل لرفع كفاءه الكوادر البشرية، حيث شارك 757 متدرب من القطاع الصحي بمختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية في 32 برنامجاً تدريبياً، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية الغير حكومية، حيث تم المرور على 279 منشأه أسفرت عن إصدار 54 قرار غلق للمنشآت الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، كما قامت فرق المراقبة على المنشآت الغذائية، بالمرور على 2367 منشأه غذائية أسفرت عن إعدام 11 ألف و 245 كيلو من الأغذية الفاسدة و إعدام 2630 لتر من المشروبات الغير صالحة للاستخدام الادمي.