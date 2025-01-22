الرئيس السيسي: الجيش والشرطة للمصريين ولا يستطيع أحد المساس بأمنهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:04 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري والشرطة المصرية للمصريين، مؤكدا أن مصر لا تتآمر على أحد، ولا يستطيع أحد المساس بأمنها.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة: «فى شهر 10 السنة اللى فاتت.. كان حصل اجتماع مع قيادات الدولة كلها.. المحافظين ومدير الأمن.. والقيادة الاستراتيجية.. كنا قولنا أن إحنا يعنى نراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا.. وكان المفروض أن اللى شوفتوه واصطفاف الشرطة على المستوي المركزي أو على مستوي المحافظات يتم تنفيذه خلال 3 شهور.. ونفس الكلام ينطبق على القنوات المسلحة»

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.