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الرئيس السيسي: الجيش والشرطة للمصريين ولا يستطيع أحد المساس بأمنهم - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: الجيش والشرطة للمصريين ولا يستطيع أحد المساس بأمنهم - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: الجيش والشرطة للمصريين ولا يستطيع أحد المساس بأمنهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:04 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري والشرطة المصرية للمصريين، مؤكدا أن مصر لا تتآمر على أحد، ولا يستطيع أحد المساس بأمنها.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة: «فى شهر 10 السنة اللى فاتت.. كان حصل اجتماع مع قيادات الدولة كلها.. المحافظين ومدير الأمن.. والقيادة الاستراتيجية.. كنا قولنا أن إحنا يعنى نراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا.. وكان المفروض أن اللى شوفتوه واصطفاف الشرطة على المستوي المركزي أو على مستوي المحافظات يتم تنفيذه خلال 3 شهور.. ونفس الكلام ينطبق على القنوات المسلحة»

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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