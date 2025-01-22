الرئيس السيسي: هدف الإعداد والاصطفاف لقوات الشرطة كان لطمأنه المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:04 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا لابد أن نكون منتبهين ويقظين جدا، مضيفا أن هدف الإعداد والاصطفاف كان لطمأنه المصريين.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة: «فى شهر 10 السنة اللى فاتت.. كان حصل اجتماع مع قيادات الدولة كلها.. المحافظين ومدير الأمن.. والقيادة الاستراتيجية.. كنا قولنا أن إحنا يعنى نراجع الاستعدادات والخطط علشان خاطر بلدنا.. وكان المفروض أن اللى شوفتوه واصطفاف الشرطة على المستوي المركزي أو على مستوى المحافظات يتم تنفيذه خلال 3 شهور.. ونفس الكلام ينطبق على القنوات المسلحة»

ويُقام الاحتفال داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.