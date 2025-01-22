الرئيس السيسي يدعو الحاضرين للوقوف دقيقة تحيه لشهداء مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 02:04 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحاضرين للوقوف دقيقة تحيه لشهداء مصر، وجاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.