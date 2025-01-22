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مكافحة جماعة الإخوان والمهربين أبرزها، رسائل حاسمة من وزير الداخلية - أخبار كلمتك

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مكافحة جماعة الإخوان والمهربين أبرزها، رسائل حاسمة من وزير الداخلية - أخبار كلمتك

مكافحة جماعة الإخوان والمهربين أبرزها، رسائل حاسمة من وزير الداخلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:58 مساءً - ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

وجاءت أبرز رسائل وزير الداخلية:

- رجال الشرطة البواسل دافعوا عن الوطن بدمائهم وأرواحهم
- جماعة الإخوان تسعى إلى نشر الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار
- تمكنا من إجهاض والقضاء على العديد من البؤر الإجرامية
- تمكنا من إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة
- نسعى إلى توضيح الحقائق للرأى العام بجميع الوسائل المختلفة
- تمكنا من إحباط العديد من جماعات الهجرة غير الشرعية
- التجربة المصرية في تجربة العدالة الإصلاحية تشهد نجاحات متميزة في تحقيق أهدافها

ويشهد الرئيس السيسي اليوم للاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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