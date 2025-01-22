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وزير الداخلية يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية - أخبار كلمتك

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وزير الداخلية يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:58 مساءً - أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للرئيس عبد الفتاح السيسي هدية تذكارية.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجارى بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التى سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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