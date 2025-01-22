مجلس جامعة الأزهر يشيد بجهود القيادة السياسية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:58 مساءً - أشاد مجلس جامعة الأزهر خلال انعقاده الشهري، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة، بجهود القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مساعدات الأزهر الشريف لسكان قطاع غزة



وثمَّن مجلس الجامعة هذه الجهود المبذولة التي أدت إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة؛ مشيدًا بجهود مشيخة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ حيث تم إرسال قافلة مساعدات إغاثية شاملة قوامها 5 آلاف طن مؤخرًا.



كما قدَّم مجلس الجامعة التهنئة لجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول ذكرى الإسراء والمعراج.



وقدم مجلس الجامعة التهنئة بحلول أعياد الشرطة متمنيا مزيد من التقدم والرقي للوطن والمواطن في ظل الجمهورية الجديدة.

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