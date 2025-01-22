وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى نشر الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 01:58 مساءً - قال محمود توفيق، وزير الداخلية: إن رجال الشرطة البواسل دافعو عن الوطن بدمائهم وأرواحهم، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى نشر الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف وزير الداخلية، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73: “نسعى إلى توضيح الحقائق للرأي العام بجميع الوسائل المختلفة”، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من القضاء على العديد من البؤر الإجرامية، وأيضا إحباط تهريب كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة، وإحباط عمليات الهجرة غير الشرعية.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الجرائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها

شهدت فعاليات حفل عيد الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن خطورة الجريمة الإلكترونية.

استعرض الفيلم التسجيلي جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم الرقمية من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان المراقبة المستمرة والتحرك الفوري، ويقوم هذا العمل في وزارة الداخلية من خلال فريق مدرب بشكل كامل واحترافي.

السيسي يشاهد عملا فنيا عن بطولات الشرطة في عيدهم الـ 73

شهد حفل الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض لعمل فني عن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية بداية من عام 1952 وحتى الآن، حيث تستمر تضحيات رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن وحمايته والحفاظ على ترابه.

انطلاق حفل عيد الشرطة الـ73 بحضور السيسي

وأقيمت اليوم فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

ويمثل عيد الشرطة ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، حيث يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن

وتحتفل مصر فى ٢٥ يناير الجاري بالذكرى الـ٧٣ لعيد الشرطة، فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية عام ١٩٥٢، التي سقط فيها ٥٠ شهيدًا و٨٠ جريحًا من رجال الشرطة والتى أشعلت شرارة ثورة ١٩٥٢.

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