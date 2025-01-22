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أمهات مصر عن امتحانات الإعدادية: علوم القاهرة "سهل" وفي القليوبية "صعب" - أخبار كلمتك

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أمهات مصر عن امتحانات الإعدادية: علوم القاهرة "سهل" وفي القليوبية "صعب" - أخبار كلمتك

أمهات مصر عن امتحانات الإعدادية: علوم القاهرة "سهل" وفي القليوبية "صعب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:25 مساءً - واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، تغطية ورصد مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بجميع المحافظات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، كما جاء امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الجيزة في مستوى الطالب المتوسط ولكنه يحتاج لوقت أكثر وطويل.

كما شهد امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية في مستوي الطالب المتوسط ما عدا بعض النقاط الصعبة وتحتاج لوقت أكثر، بينما تشتكي بعض أولياء أمور طلاب محافظة الشرقية من صعوبة امتحان الدراسات الاجتماعية، واصفيه ب"طويل وأغلبه تريكات"

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط سهل ولم يتضمن أي أسئلة صعبة، ونفس الأمر جاء في امتحان الجبر لطلاب محافظة الإسكندرية جاء سهلا ومباشر.

وتابعت: امتحان الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية في مستوي الطالب المتوسط ما عدا بعض "التريكات" الصعبة ولكن الامتحان لي معظمة سهل، بحسب طلاب وأولياء أمورهم، بينما اشتكوا من صعوبة امتحان العلوم في محافظة القليوبية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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