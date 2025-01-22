الصحة: التحقيق في ضبط مستلزمات طبية مخزنة بطريقة غير سليمة بمستشفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:25 مساءً - بدأت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

رصد أي قصور في مستوى الخدمة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة كفر الشيخ، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى سيدي سالم المركزي، مركز دمرو الحدادي، والمركز الطبي العام بسيدي سالم، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

المرور على وحدة الغسيل الكلوي وجود بعض الأدوية والمستلزمات غير مخزنة بطريقة سليمة

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى سيدي سالم المركزي، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور على وحدة الغسيل الكلوي وجود بعض الأدوية والمستلزمات غير مخزنة بطريقة سليمة داخل مكتب إشراف التمريض، وعلى الفور تم التواصل مع المديرية للتحقيق مع المتسببين في هذة الواقعة، كما تبين وجود أجهزة طبية وبعض المستلزمات والأدوية عن طريق التبرع ولم يتم إضافتها بالعهدة، وتم التوجيه بعمل لجنة حصر واضافتها للعهدة وتوزيعها لاستغلالها بالأقسام المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن خلال المرور على قسم العناية المركزة تلاحظ عدم تطبيق بعض معايير مكافحة العدوى، وتم أثناء المرور تدريب وتوجيه الفريق الطبي علي تطبيق سياسات ومعايير مكافحة العدوى، كما تبين وجود عجز في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم اتخاذ الاجراءات الفورية لتوفيرها من المديرية.

وتابع «عبد الغفار» أنه بالمرور على الصيدلية لاحظ الفريق وجود عجز في عهدة الأدوية المخدرة، وتم التواصل مع المديرية لتحويل فريق الصيدلية للتحقيق في هذه الواقعة، كما تلاحظ وجود أعطال في أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة والحضانات وتم التوجيه بضرورة عمل الصيانة لسرعة استغلالها، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للاجهزة في مواعيدها المقررة.

واستطرد «عبد الغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته في كفر الشيخ بالمرور على «مركز دمرو الحدادي» حيث تفقد جميع الأقسام، واشاد الفريق بانضباط الفريق الإداري والتزامهم بجميع السياسات، كما أشاد الفريق بالتزام الفريق الطبي بمعايير مكافحة العدوى، مضيفا أنه بالمرور على عيادة تنظيم الاسرة اشاد الفريق بتميز العمل وأداء الفريق الطبي والتزامهم بمتابعة الحالات من حيث اول زيارة والمتابعة الدورية للحالات.

عجز بإعداد القوى البشرية في بعض التخصصات

واستكمل «عبد الغفار» أنه تبين وجود عجز بإعداد القوى البشرية في بعض التخصصات "الصيادلة والأسنان"،وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير التخصصات وسد العجز، كما تبين وجود نواقص في الادوية والمستلزمات، ومستلزمات مكافحة العدوى، وتم التواصل مع المديرية لضرورة سرعة توفيرها.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الفريق اختتم جولته الميدانية بالمرور على مركز«المركز الطبي بسيدي سالم» واشاد الفريق خلال مروره على عيادة المبادرات الرئاسية بأداء الفريق الطبي بالمبادرات، خاصة فريق مبادرة فحص المقبلين على الزواج، كما تلاحظ وجود عجز في بعض أصناف الأدوية، والمستلزمات وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير النواقص، وتلافي السلبيات.

وذكر «عبد الغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الاساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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