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طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التعليم - أخبار كلمتك

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طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التعليم - أخبار كلمتك

طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:16 صباحاً - استمارة الثانوية العامة 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن طريقة وخطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وآخر موعد والأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة.

استمارة الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في إطار التسهيل على الطلاب.

استمارة الثانوية العامة 2025

طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الخطوة الثانية: يضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- الخطوة الثالثة: يختار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365.

- الخطوة الخامسة: يضغط الطالب على كلمة تسجيل الدخول.

- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بكتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- الخطوة السابعة: تظهر الاستمارة، ويتم تسجيل البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة.

- الخطوة الثامنة: يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة.

- الخطوة التاسعة: يتأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة.

- الخطوة الأخيرة: الضغط على حفظ، وطباعة استمارة الثانوية العامة 2025.

آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الثانوية العامة 2025

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، على أن تنتهي فرصة تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 في المدرسة يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.

استمارة الثانوية العامة 2025

أوراق تسجيل استمارة الثانوية العامة

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- تدوين اسم الطالب على الصور الشخصية.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

- يلتزم الطالب وولى أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية.

- كشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.

موعد امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، في شهر يونيو المقبل، على أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.

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موعد انتهاء التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية العامة 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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