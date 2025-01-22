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انطلاق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء - أخبار كلمتك

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انطلاق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات اليوم الأول لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للعاملين بوزارة الكهرباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 11:10 صباحاً - أعلنت  وزارة العمل انطلاق فعاليات اليوم الأول من برنامج التدريب والتوعية بوسائل ومفاهيم واحتياجات السلامة والصحة المهنية،للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة،وذلك بمركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا.

وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء: فإنه تنعقد تلك "الدورات" تحت رعاية وزير العمل محمد جبران،وتوجيهاته بشأن تنظيم لقاءات لتوعية العاملين بالوزارات المعنية، بثقافة السلامة والصحة المهنية،في إطار مبادرة "اعرف واحمي نفسك وبلدك".

 

وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، إن هذه الدورات الجديدة تأتي بالتعاون بين الوزارتين "العمل "، و"الكهرباء"، لتقديم الدعم الفني لشركات الكهرباء، بتنظيم من جانب الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل،وكذلك الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية برئاسة كيمائي  محمد منتصر،من أجل مواجهة كافة الإصابات والحوادث التي قد تحدث في هذا القطاع، والتأكيد على مبادئ "الوقاية خير من العلاج".

وأوضح المستشار خالد عبدالله، أن فعاليات اليوم الأول بدأت  بمحاضرة بعنوان " السلامة بين الواقع والمأمول "،تحدث فيها كيميائي محمد مدكور باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، عن أهمية "السلامة والصحة المهنية"، للفرد والمجتمع،وكيفية تحديد مخاطر بيئة العمل قبل حدوثها، وأساليب الحماية منها للحد من الإصابات والحوادث.

 

كما تحدث كيمائي محمد مدكور في بداية المحاضرة الثانية عن مواصفات العاملين بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، ومهام عملهم.

 

كما اختتم اليوم الأول بمحاضرة للكيميائي محمد الباجوري، باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حيث تحدث عن تصاريح العمل، وأنواعها، والفرق بينها، وبين "أمر الشغل"..

 

جدير بالذكر أنه، شارك وحضر الدورة التوعوية الأولى: المهندس محمد مفتاح، رئيس قطاع خطوط كهرباء مصر الوسطى بالمنيا،والمهندس راضي رمضان رئيس قطاع الوقاية والاختبارات، ود.فاطمة فاروق مدير عام مركز تدريب شركة كهرباء مصر الوسطى..

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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