رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:16 صباحاً - هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وأعرب مدبولي في برقيته عن خالص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني.

وقال رئيس الوزراء: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، داعيا الله بدوام التوفيق والسداد لرجال الشرطة، وأن يحفظ على مصرنا الغالية الأمن والعزة والخير والسلام.