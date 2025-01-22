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الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف قبيل الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف قبيل الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف قبيل الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:16 صباحاً - يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي حرس الشرف قبيل الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حفلا بمناسبة عيد الشرطة الـ73، والذى يُقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث يُقام الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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