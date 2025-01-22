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رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

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رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 10:16 صباحاً - نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. تزامنًا مع انتهاء أعمال امتحانات الترم الأول، ينشغل العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

أوضحت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول رسميًا، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن الكنترولات بدأت تصحيح أوراق امتحانات الصف الرابع الابتدائي منذ بداية الامتحانات، موضحة أنه يتم تصحيح أوراق الامتحانات أولًا بأول.

رصد الدرجات بنتيجة الصف الرابع الابتدائي

وتابعت المديريات، أنه عقب انتهاء الكنترولات من تصحيح أوراق الامتحانات، تبدأ أعمال رصد الدرجات والمراجعة، وبعد ذلك يتم رصد الدرجات في النتائج وتهيئتها لعرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي على المحافظ لاعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وأضافت المديريات التعليمية، أنه يمكن للطلاب الاستعلام والحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور إعلانها من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للمديرية التابع لها الطالب، أو من خلال زيارة المدرسة التابع لها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول فور إعلانها من خلال الــضــغـــط على الــرابط التالي: رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

- يقوم الطالب بالدخول على بوابة التعليم الأساسي.

- يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية الابتدائية.

- يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي الرابع.

- يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الأول.

- يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- تظهر لك نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

درجات الصف الرابع الابتدائي للمواد الأساسية

- تكون الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بــ 80 درجة.

- تقدر الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي 60 درجة.

- تكون الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي 40 درجة.

- تقدر الدرجة النهائية لمادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي 60 درجة.

- تكون الدرجة النهائية لمادة العلوم للصف الرابع الابتدائي 40 درجة.

- تقدر الدرجة النهائية لمادة التربية الدينية للصف الرابع الابتدائي 40 درجة.

- تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الرياضية للصف الرابع الابتدائي 20 درجة.

- تقدر الدرجة النهائية لمادة التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي 20 درجة.

- تكون الدرجة النهائية لمادة التربية الموسيقية للصف الرابع الابتدائي 20 درجة.

- تقدر الدرجة النهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي 20 درجة

انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وقد انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، يوم الخميس الماضي 16 يناير الجاري، والتي بدأت من يوم السبت 11 من نفس الشهر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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