أسعار الفاكهة بأسواق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:36 مساءً - يعرض سوق اليوم الواحد الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة القاهرة والتنمية المحلية، مجموعة متنوعة من الفاكهة بأسعار تنافسية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة، تصل إلى 30% على مختلف الأصناف.

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، سوق اليوم الواحد في "بازار القاهرة " بمدينة نصر، وكذلك سوق اليوم الواحد بحي الزيتون، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة.

ويعمل سوق اليوم الواحد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض.

وجاءت أسعار الفاكهة المعروضة في سوق اليوم الواحد، كالتالي:

برتقال بلدي: 5 جنيهات لشبكة 2 كجم.

برتقال سكري: 7 جنيهات لشبكة 2 كجم.

برتقال بصرة: 10 جنيهات للكيلوجرام.

موز بلدي: 15 جنيهًا للكيلوجرام.

جريب فروت: 12 جنيهًا للكيلوجرام.

تفاح أحمر: 25 جنيهًا للكيلوجرام.

تفاح جولدن: 22 جنيهًا للكيلوجرام.

عنب رومي: 30 جنيهًا للكيلوجرام.

كلمنتينا: 15 جنيهًا للكيلوجرام.

كانتلوب: 10 جنيهات للكيلوجرام.

كاكا: 20 جنيهًا للكيلوجرام.

رمان: 17 جنيهًا للكيلوجرام.

جوافة: 15 جنيهًا للكيلوجرام.

يوسفي بلدي: 10 جنيهات للكيلوجرام.

فول سوداني: 35 جنيهًا للكيلوجرام.

بلح رملية طبق: 40 جنيهًا للطبق.

فراولة طبق: 30 جنيهًا للطبق.

قرع عسل: 22 جنيهًا للعدد.



يأتي هذا السوق ضمن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" التي أطلقتها وزارة التموين في مختلف المحافظات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ودعم المنتجين المحليين، وتقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.

ويحظى السوق بإقبال كبير من المواطنين الذين أثنوا على جودة المنتجات والأسعار المخفضة مقارنةً بالأسواق الأخرى، مؤكدين أن هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عليه.

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