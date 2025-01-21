موعد انطلاق معارض أهلا رمضان 2025 في مختلف المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:22 مساءً - تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان 2025، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لانطلاق معارض أهلًا رمضان، في مختلف المحافظات، وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

وعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض أهلًا رمضان 2025، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

تأمين المخزون الاستراتيجي

واستهل الاجتماع بمتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان 2025.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان 2025

ومن المقرر انطلاق معارض أهلًا رمضان 2025 بالمحافظات المختلفة ابتداءً من شهر فبراير المقبل، مع تخصيص ركن ثابت لـ أهلًا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مع توفير كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

دور الغرف التجارية في دعم معارض أهلا رمضان 2025

من جانبه أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الشركة تعمل على دعم معارض «أهلاً رمضان» من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة بالتعاون مع وزارة التموين لتوزيع السلع على كافة المنافذ في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة.

وأشاد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالدور الكبير الذي يقوم به الدكتور شريف فاروق وزير التموين في متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ومراقبة استعدادات المعارض التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدا أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم المبادرة من خلال توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مضيفًا أن التنسيق بين الصناعات الغذائية والوزارة يمثل نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.