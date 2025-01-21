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شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

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شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:16 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية غدا، حيث تتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 

ومن المتوقع، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال الساعات القادمة، وكذا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، إضافة إلى أجزاء من شبه جزيرة سيناء. 

وقد تمتد الأمطار بشكل متفرق إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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