مساعدات عاجلة إلى أهالي غزة.. 300 شاحنة تعبر معبري العوجة وكرم أبو سالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:02 مساءً - أفاد همام مجاهد موفد القاهرة الإخبارية، بأن 300 شاحنة مساعدات إنسانية و28 شاحنة وقود عبرت من معبري العوجة وكرم أبو سالم متجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح موفد القاهرة الإخبارية، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

مساعدات إنسانية من مؤسسة حياة كريمة

من جانبها، استأنفت مؤسسة حياة كريمة إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في أكبر قافلة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار استجابة لنداء الشعب الفلسطيني، في إطار دورها لدعم القضية الفلسطينية.

وفور التوصل لإعلان عن وقف إطلاق النار، بدأت مؤسسة حياة كريمة في تجهيز المساعدات الغذائية والعلاجية، من أجل توصيلها إلى أهالي غزة، في ظل توجيهات القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنها ستظل تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، وستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة.

وتثمن مؤسسة حياة كريمة دور مصر والوسطاء الدوليين في التوصل لاتفاق مع الأطراف المتنازعة، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

كما دعت مؤسسة حياة كريمة جميع شركائها والمساهمين معها، إلى تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، والمشاركة في إرسال المساعدات الإنسانية.