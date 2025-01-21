محافظ القاهرة: نعمل على انتشار أسواق اليوم الواحد قبل شهر رمضان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:00 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم، سوق اليوم الواحد بمنطقة الزيتون.

ومن جانبه أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على نشر أسواق اليوم الواحد بالعاصمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء قبل شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.



ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التي يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.



وفيما يلي أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون:



الأرز:

1. أرز أكاديا عريض فاخر:

السعر بعد الخصم: 29 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 32 جنيهًا



2. أرز فيرونا عريض ك 2:

السعر بعد الخصم: 27 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 28 جنيهًا



3. أرز فيرونا رفيع طبيعي:

السعر بعد الخصم: 24 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 25 جنيهًا



المكرونة:

1. كيس مكرونة فيرونا 350 جرام:

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات



2. كيس مكرونة أكاديا 350 جرام:

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات

رنجة أبو السيد: 160 جنيها بدلا من 180 جنيها

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة كالآتى:

كيلو طماطم: 6 جنيهات

2 كيلو بصل: 25 جنيها

2 كيلو بطاطس: 22 جنيها

2 كيلو بصل أبيض: 17 جنيها

كيلو ليمون مالح: 45 جنيها

كيلو بطاطا:8 جنيهات

كيلو جزر: 8 جنيهات

كيلو فلفل رومى: 15 جنيها

2كيلو برتقال بلدى: 25 جنيها

2كيلو برتقال سكرى: 28 جنيها

كيلو برتقال: 14 جنيها

كيلو موز: 20 جنيها

كيلو تفاح أحمر: 60 جنيها

فراولة طبق: 30 جنيها



بالتأكيد، إليك أسعار المنتجات كما هي موضحة في الإعلان:

الزيوت:

* زيت ذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٨٩.٥ جنيه

* زيت عباد لتر × ١٢ زجاجة: ٦٨ جنيها

* زيت بذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٦٧.٥ جنيه

* زيت خليط لتر × ١٢ زجاجة: ٦٤ جنيها

* زيت خليط ۰٫۹ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٧ جنيها

* زيت خليط ۰٫۸ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٠ جنيها

* زيت خليط ٦٥٠مل × ۱۲ زجاجة: ٤٣ جنيها

وجاءت أسعار الصابون والمنظفات كالآتى:

صابون سائل لتر: 18 جنيها

صابون سائل 670 مل: 14.75 جنيه

علبة هاتريك أتوماتيك 2 كجم: 80 جنيها

وقال هادى جابر موظف بالشركة القابضة للصناعات الغذائية إن الأسعار بالسوق مخفضة عن الخارج ويصل سعر كرتونة البيض 155 جنيها وسعر كيلو السكر 30 جنيها، وأضاف محمد على بكر مدير عام التسويق بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الأسعار منخفضة بنسبة 30% في أكياس الأرز ذات الجودة العالية.

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

توفير السلع الاساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد



يأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.



وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.