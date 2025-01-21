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تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

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تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:20 مساءً - أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج. 

وأوضحت الكلية، أنه يجب علي طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج الذين لم يحضروا امتحانات دور يناير للعام الجامعي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ "وينطبق عليهم شروط حضور امتحان التعارض "ضرورة التوجه لإدارة شئون طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بالكلية، وذلك لاستيفاء طلب تسجيل حضور امتحان التعارض. 

 

وأشارت إلى أنه من المقرر عقد الامتحان يوم الخميس الموافق ۲۰۲٥/١/٢٣ وفقًا للمواعيد المحددة بالجدول المعلن على الصفحة الرسمية لكلية التجارة جامعة عين شمس.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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