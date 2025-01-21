رئيس الأركان يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:06 مساءً - التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق جورجيوس تسيتسيكوستاس قائد الحرس الوطني القبرصي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أكد قائد الحرس الوطني القبرصي، حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.