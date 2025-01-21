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رئيس الأركان يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي (صور) - أخبار كلمتك

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رئيس الأركان يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي (صور) - أخبار كلمتك

رئيس الأركان يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:06 مساءً - التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق جورجيوس تسيتسيكوستاس قائد الحرس الوطني القبرصي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد الحرس الوطني القبرصي
الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد الحرس الوطني القبرصي

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد الحرس الوطني القبرصي

من جانبه أكد قائد الحرس الوطني القبرصي، حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

الفريق أحمد خليفة يلتقى قائد الحرس الوطني القبرصي

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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