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مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي موللر ـ ميرسك" الدنماركية - أخبار كلمتك

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مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي موللر ـ ميرسك" الدنماركية - أخبار كلمتك

مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي موللر ـ ميرسك" الدنماركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:50 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي بسويسرا "دافوس 2025"،  فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي موللر ـ ميرسك" الدنماركية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي التعاون القوي والمتنامي بين الشركة والحكومة المصرية ممثلة في هيئة قناة السويس، خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يحقق هدف تطوير الخدمات بالموانئ البحرية، مُنوهًا إلى النتائج المهمة لزيارة الدولة التي قام بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدنمارك، في ديسمبر الماضي، وشهدت عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة المجموعة لتعزيز التعاون والنظر في زيادة حجم أعمالها بمصر.

التأثيرات السلبية التي تفرضها التطورات في منطقة البحر الأحمر على أمن الملاحة

وأشار رئيس الوزراء إلى جانب من التأثيرات السلبية التي تفرضها التطورات في منطقة البحر الأحمر على أمن الملاحة، معربًا عن تطلعه لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بما يساعد على عودة الملاحة لطبيعتها، على النحو الذي يخدم حركة التجارة العالمية.
 

 كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لاستمرار التطورات الجارية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى نجاح جهود الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من أول أمس، مؤكدًا مواصلة جهود مصر للحفاظ على مكتسبات وقف إطلاق النار، ومتابعة المراحل المختلفة لتنفيذ بنوده، إلى جانب العمل على بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، واستكمال المساعي الخاصة بنفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى سكان القطاع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي موللر ـ ميرسك" الدنماركية، أنهم يتابعون باهتمام تلك التطورات الإيجابية في المنطقة، مُعربًا عن أمله في استمرار الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما ينعكس بالإيجاب على أمن الملاحة البحرية.

وخلال اللقاء، دار نقاش حول جهود التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر في مجال النقل البحري، وانعكاس هذا الأمر ـ بجانب مختلف أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة ـ على مواجهة تحدي التغيرات المناخية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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