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السيسي يشدد على أهمية ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وصولًا إلى حل الدولتين - أخبار كلمتك

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السيسي يشدد على أهمية ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وصولًا إلى حل الدولتين - أخبار كلمتك

السيسي يشدد على أهمية ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وصولًا إلى حل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:50 مساءً - شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ الاتفاق وصولًا إلى إطلاق مسار سياسي قائم على حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بوصفه المسار الوحيد لضمان الأمن والاستقرار المستديمين بالمنطقة.
 

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع إقامة محطة الضبعة النووية.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود التي بذلتها مصر منذ أكتوبر ٢٠٢٣  بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، بوصفه الركيزة الأساسية لاستعادة التهدئة في المنطقة، فضلًا عن الجهود المصرية الجارية لضمان تنفيذ الاتفاق، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية دون عراقيل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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