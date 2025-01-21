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لجنة هندسية لمعاينة عقار درب البرابرة المحترق - أخبار كلمتك

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لجنة هندسية لمعاينة عقار درب البرابرة المحترق - أخبار كلمتك

لجنة هندسية لمعاينة عقار درب البرابرة المحترق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:10 مساءً - تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى نشب بمعرض نجف بالعقار رقم ١٥ بحارة الفرن درب البرابره بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات، وأعمال التبريد جارية.

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مول بالعتبة

نشوب حريق داخل مول بالعتبة

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمعرض نجف بالدور الثاني بالعقار رقم ١٥ المكون من ٤ أدوار امتد إلى الدور الثالث، ثم إلى سطح المبنى الخلفى للعقار.

 

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وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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