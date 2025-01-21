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أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:35 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم، سوق اليوم الواحد بمنطقة الزيتون.

وفيما يلى أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون:
الأرز:

1. أرز عريض فاخر: 

السعر بعد الخصم: 29 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 32 جنيهًا


2. أرز عريض ك 2:

السعر بعد الخصم: 27 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 28 جنيهًا


3. أرز رفيع طبيعي:

السعر بعد الخصم: 24 جنيهًا

السعر قبل الخصم: 25 جنيهًا 


المكرونة:

1. كيس مكرونة 350 جرام:

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات 


2. كيس مكرونة 350 جرام: 

السعر قبل الخصم: 9 جنيهات

السعر بعد الخصم: 7.50 جنيهات 

رنجة أبو السيد: 160 جنيها بدلا من 180 جنيها 

وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة كالآتى: 

كيلو طماطم: 6 جنيه
2 كيلو بصل: 25 جنيها
2 كيلو بطاطس: 22 جنيها
2 كيلو بصل أبيض: 17 جنيها
كيلو ليمون مالح: 45 جنيها 
كيلو بطاطا: 8 جنيهات
كيلو جزر: 8 جنيهات 
كيلو فلفل رومى: 15 جنيها 
2 كيلو برتقال بلدى: 25 جنيها 
2 كيلو برتقال سكرى: 28 جنيها
كيلو برتقال: 14جنيها
كيلو موز: 20 جنيها
كيلو تفاح أحمر: 60 جنيها
فراولة طبق: 30 جنيها


بالتأكيد، إليك أسعار المنتجات كما هي موضحة في الإعلان:
الزيوت:
* زيت ذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٨٩.٥ جنيه
* زيت عباد لتر × ١٢ زجاجة: ٦٨ جنيها
* زيت بذرة لتر × ١٢ زجاجة: ٦٧.٥ جنيه
* زيت خليط لتر × ١٢ زجاجة: ٦٤ جنيها
* زيت خليط ۰٫۹ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٧ جنيها
* زيت خليط ۰٫۸ لتر × ۱۲ زجاجة: ٥٠ جنيها
* زيت خليط ٦٥٠مل × ۱۲ زجاجة: ٤٣ جنيها

وجاءت أسعار الصابون والمنظفات كالآتي:

صابون سائل لتر: 18 جنيها
صابون سائل 670 مل: 14.75 جنيه
علبة هاتريك أتوماتيك 2 كجم: 80 جنيها

وقال هادى جابر موظف بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الأسعار بالسوق مخفضة عن الخارج ويصل سعر كرتونة البيض 155 جنيها وسعر كيلو السكر 30 جنيها، وأضاف محمد على بكر مدير عام التسويق بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الأسعار منخفضة بنسبة 30% فى أكياس الأرز ذات الجودة العالية، مشيرا إلى أن الإقبال شديد. 

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وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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توفير السلع الأساسية واللحوم بأسواق اليوم الواحد

ويأتي هذا السوق كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية. ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

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وتندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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