"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

"مستثمري العاشر من رمضان" تناقش الخريطة الاستثمارية الجديدة للمدينة - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير العمل يلتقي سفير الفلبين لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طبيب الأهلي يوضح سبب غياب لاعب الفريق عن مران اليوم - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

طاهر محمد يخوض برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

استشهاد 8 وإصابة 35 آخرين إثر العدوان الإسرائيلي على جنين - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

أسعار المنظفات والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بالزيتون (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:35 مساءً -  استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مقترح "نظام البكالوريا المصرية".

وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف الفلسفة وراء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة جلسات حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف توضيح الصورة ومناقشة المقترحات والآراء حول مقترح النظام الجديد.

 

شهادة البكالوريا المصرية

 وأوضح الوزير أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يتيح أكثر من فرصة للطالب للتحسين، مقارنة بنظام الثانوية العامة الحالي الذي يقرر مستقبل الطالب من خلال فرصة واحدة.

وأضاف أن المقترح المطروح يرفع العبء عن الطالب وكاهل الأسرة المصرية نتيجة للكم الهائل من المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية مقارنة بالأنظمة التعليمية الأخرى، موضحًا أن مقترح "نظام البكالوريا المصرية" يشتمل في المرحلة التأسيسية (الصف الثاني والثالث الثانوي) على أربع ثوابت رئيسية هي اللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والتربية الدينية.

وأوضح الوزير أن دخول مادة التربية الدينية في المجموع، يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت الدينية والأخلاقية لدى الطلاب في ظل الانفتاح على العالم، مضيفا أن هذا الأمر سيتم وفق معايير محددة، من بينها تحديد كتاب للتربية الدينية الإسلامية وكتاب للتربية الدينية المسيحية بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج والأزهر الشريف والكنيسة على أن تتناول الموضوعات المدخل الأخلاقي والقيم مع ضبط الوزن النسبي للكتابين، مؤكدا أن عملية تصحيح امتحانات هذه المادة ستتم إلكترونيًا.

وتابع الوزير أن الاهتمام بدخول مادة التربية الدينية فى المجموع ليس الهدف منه الامتحان والتقييم، مشيرًا إلى أن التربية والأخلاق تعد من العناصر الأساسية التي يجب أن تكتمل بها عملية التعليم، حيث لا يتوقف دور العلم فقط على نقل المعرفة والمهارات، بل يمتد ليشمل تشكيل الشخصية وبناء القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، مثل الأمانة، والإيثار، واحترام الآخر، وغيرها من القيم التي تعمل على تهيئة الطلاب ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لجهود الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا دعم الطائفة الإنجيلية بمصر لجهود الوزارة من أجل بناء الشخصية المصرية.

وثمّن وفد الطائفة الإنجيلية بمصر الشرح التفصيلي للوزير محمد عبد اللطيف حول مقترح نظام البكالوريا المصرية ودخول مادة التربية الدينية في المجموع، وحرص الوزارة على عقد جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح والذي يتيح الفرصة لمختلف الأطراف المساهمة والتعاون من أجل تطوير العملية في مصر لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.

وضم وفد الطائفة الإنجيلية الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، ويوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج التعليمية، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وهشام جعفر مدير عام التعليم الخاص، والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

طلاب الجيزة يؤدون اليوم امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق