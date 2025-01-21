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"معلومات الوزراء" يستعرض استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يستعرض استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يستعرض استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:50 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “استراتيجية من 6 محاور لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة”.

استراتيجية توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة

ووضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة من 6 محاور رئيسة تستهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، فضلًا عن تقليل الواردات.


 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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