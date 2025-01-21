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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:30 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا تحت عنوان أسعار الذهب، وكذلك العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

 

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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