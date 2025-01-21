تأجيل إعلان مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش إلى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

تأجيل إعلان مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش إلى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع كلمتكر ريس - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع كلمتكر ريس - أخبار كلمتك

اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لحسم ملف زيزو - أخبار كلمتك

اجتماع لمجلس إدارة الزمالك لحسم ملف زيزو - أخبار كلمتك

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية - أخبار كلمتك

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تهاجم ترامب بعد قراره بحق المستوطنين - أخبار كلمتك

السلطة الفلسطينية تهاجم ترامب بعد قراره بحق المستوطنين - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب ارتفاع اسعار القات في عدن لارقام قياسية - أخبار كلمتك

لاول مرة.. ذب ح هذا الحيوان بدلا من الاغنام في عدن - أخبار كلمتك

لاول مرة.. ذب ح هذا الحيوان بدلا من الاغنام في عدن - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد على أمر هام .. ماذا تضمن ؟ - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد على أمر هام .. ماذا تضمن ؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بـ 3780 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 بـ 3780 جنيهاً - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تنبيه هام من قطاع المعاهد للطلاب بشأن استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تنبيه هام من قطاع المعاهد للطلاب بشأن استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

تنبيه هام من قطاع المعاهد للطلاب بشأن استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:30 مساءً - أهابت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بجميع طلاب الشهادة  الثانوية الأزهرية وشهادات القراءات الالتزام بالمواعيد المحددة لتدقيق ومراجعة استمارة الشهادة الثانوية وشهادات القراءات وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج وذلك على النحو التالي:-


الخميس ٢٠٢٥/٢/١٣ آخر موعد لتلقي طلب التقدم للامتحان من الخارج.

موعد تقديم استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 


الخميس ٢٠٢٥/٢/٢٠ آخر موعد لمراجعة وتدقيق الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية وشهادات القراءات للطلاب المقيدين والطلاب المتقدمين من الخارج.

 

وفي وقت سابق أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال الإدارة العامة لشئون الامتحانات، فتح باب التقدم للعمل كمراقب للثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025.


امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وحدد القطاع فترة التقديم من يوم الإثنين 15 يناير 2025 وحتى الثلاثاء 30 يناير 2025، حيث يتم الإعلان أيضًا في دفاتر الحضور والانصراف بجميع الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية لضمان وصول الإعلان إلى كافة العاملين.

 

وأكد القطاع ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن اختيار المراقبين سيخضع للضوابط والمعايير المحددة لضمان نزاهة وكفاءة العملية الامتحانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق