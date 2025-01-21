تنبيه هام من قطاع المعاهد للطلاب بشأن استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:30 مساءً - أهابت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بجميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وشهادات القراءات الالتزام بالمواعيد المحددة لتدقيق ومراجعة استمارة الشهادة الثانوية وشهادات القراءات وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج وذلك على النحو التالي:-



الخميس ٢٠٢٥/٢/١٣ آخر موعد لتلقي طلب التقدم للامتحان من الخارج.

موعد تقديم استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025



الخميس ٢٠٢٥/٢/٢٠ آخر موعد لمراجعة وتدقيق الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية وشهادات القراءات للطلاب المقيدين والطلاب المتقدمين من الخارج.

وفي وقت سابق أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، من خلال الإدارة العامة لشئون الامتحانات، فتح باب التقدم للعمل كمراقب للثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025.



امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

وحدد القطاع فترة التقديم من يوم الإثنين 15 يناير 2025 وحتى الثلاثاء 30 يناير 2025، حيث يتم الإعلان أيضًا في دفاتر الحضور والانصراف بجميع الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية لضمان وصول الإعلان إلى كافة العاملين.

وأكد القطاع ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن اختيار المراقبين سيخضع للضوابط والمعايير المحددة لضمان نزاهة وكفاءة العملية الامتحانية.

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