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التنظيم والإدارة يوافق على توفير وظائف لوزارة العمل والمديريات بالمحافظات - أخبار كلمتك

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التنظيم والإدارة يوافق على توفير وظائف لوزارة العمل والمديريات بالمحافظات - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة يوافق على توفير وظائف لوزارة العمل والمديريات بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء،عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،على شغل 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها".

 

وقال وزير العمل محمد جبران في تصريحات، أن الاستعدادات جارية الآن  للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

 

وأوضح أنه سوف يتم الاعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان، وشروط التقديم، فور نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال أيام..

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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