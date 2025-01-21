متى تبدأ الدراسة في الترم الثاني 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:06 مساءً - موعد بداية الترم الثاني 2025.. مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس والجامعات والمعاهد.

موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس

وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس في كافة المحافظات، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025.

مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى نهاية شهر مايو المقبل 2025، ليبدأ الطلاب في إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، والاستعداد لبداية عام دراسي جديد.

موعد بداية الترم الثاني 2025 في الجامعات والمعاهد

وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الحالي في الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل 2025، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للجامعات والمعاهد لمدة 16 أسبوعًا.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

والجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس والجامعات، تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 23 يناير الجاري، والتي بدأت من يوم السبت الموافق 11 يناير.

موعد بداية إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس والجامعات، من يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، لتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.