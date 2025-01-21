مصر تسدد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:05 مساءً - تواصل مصر جهودها لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وذلك في خطوة تعكس التزام مصر تجاه شركائها الدوليين، قامت الحكومة بسداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، وفقًا لما أكده مصدر حكومي مطلع لـ"الشرق"، مفضلًا عدم الكشف عن هويته.

وبهذا السداد، ترتفع قيمة المدفوعات التي قامت بها مصر لتسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 4.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي

وتأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية، خاصة بعد انخفاض الإنتاج إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل من الاحتياجات اليومية التي تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب. ومع عودتها إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من التصدير، تعكف الحكومة على تنفيذ خطط طموحة لرفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة في ظل الطلب المتزايد على موارد الطاقة محليًا.

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