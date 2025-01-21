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مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع "أكسيونا إنيرجيا" في تحلية المياه والطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

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مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع "أكسيونا إنيرجيا" في تحلية المياه والطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

مدبولي: مصر تتطلع للتعاون مع "أكسيونا إنيرجيا" في تحلية المياه والطاقة المتجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:05 مساءً - على هامش مشاركته في منتدى دافوس نيابة عن الرئيس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خوسيه إنتريكاناليس، المدير المالي لشركة "أكسيونا إنيرجيا" الإسبانية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد نجم، سفير مصر في سويسرا، في أثناء مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى التعاون مع الشركة باعتبارها أكبر شركة منتجة للطاقة الخضراء بواقع 15 جيجا وات، وكذا انتشارها وتواجدها في 52 دولة حول العالم، مشيدًا بقدرات الشركة في مجال تحلية مياه البحر، مجددا تطلعه إلى التعاون مع الشركة في هذا المجال في ضوء احتياجات مصر المائية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع للتعاون مع الشركة في مجال تحلية المياه مع ضرورة تجاوز عقبة التكلفة حتى يتسنى التوسّع في مثل هذه المشروعات مؤكدا أن الحكومة مُهتمة كذلك بالتعاون مع الشركة بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة مع وجود مشروعات لها في السوق المصرية بهذا القطاع المهم، مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على زيادة نصيب الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.

وخلال اللقاء، أشاد خوسيه إنتريكاناليس، بجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وما تؤكده المؤشرات من مستقبل مشرق للاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في العديد من المشروعات التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أن الحكومة المصرية تحرص علي زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج الطاقة وهو ما يجعل الحكومة تحرص على توطين صناعة مستلزمات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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