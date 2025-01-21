"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات - أخبار كلمتك

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:40 صباحاً - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء،عن توفير 50 فرصة عمل للذكور والإناث، بدولة الإمارات للعمل كمدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية،وذلك براتب شهري 9000 درهم إماراتي، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عثمان 

 

 ووجه الوزير الشباب المصري الذي تنطبق عليه الشروط التقديم، مُؤكدًا أن هذا يأتي في إطار جهود الوزارة ومكاتبها الخارجية لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

1235668ed9.jpg
15f0261b9a.jpg

وقالت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أنه على الشباب الراغب في التقديم واستيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية، وارسالها علي البريد الالكتروني التالي  [email protected].

 

المستندات والأوراق والشروط المطلوبة

 

مع العلم أن المستندات والأوراق والشروط المطلوبة:أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية،والعمر من 25 إلى 40 سنة،وخبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من  الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين

 

بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وبشأن المُتقدمين من  خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة،وخبرة  لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.

 

موعد التقديم لوظائف الامارات 

 

وأوضحت أن المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم شامل بدل السكن، والانتقالات،وكذلك تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات،و تذكرة سفر الاستقدام،وأن  ساعات العمل 8 ساعات وفقًا لقانون العمل،كما أن مدُة العقد سنتين وأكدت على فترة التقديم تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025،ولمدة 10 أيام..

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق