موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 ورابط الحصول عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:01 صباحاً - نتيجة الصف الأول الإعدادي.. تصدرت نتيجة الصف الأول الإعدادي مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، خلال الساعات الماضية، حيث يبحث الطلاب عن موعد إعلان النتيجة ورابط الحصول عليها.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي

أوشكت كنترولات امتحانات الفصل الدراسي الأول على الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الأول الإعدادي بجميع المحافظات، استعدادًا لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي.

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي

ومن المقرر أن تُعلن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025، عقب انتهاء الكنترولات من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، واعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول فور إعلانها رسميًا، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالجيزة والقاهرة

وفور إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي، يمكن لطلاب محافظة القاهرة الحصول عليها من خلال الدخول على بوابة التعليم الأساسي، ولطلاب محافظة الجيزة من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالجيزة.

درجات الصف الأول الإعدادي

- الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة العلوم للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الدينية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الرياضية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الفنية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الموسيقية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي

وجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انطلقت لطلاب الصف الأول الإعدادي، من يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، واستمرت امتحانات الصف الأول الإعدادي لمدة أسبوع، لتنتهي يوم الخميس الماضي الموافق 16 من نفس الشهر، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى الخميس 6 فبراير.