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البحث العلمي تنظم ورشة عمل لخارطة طريق "استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي" - أخبار كلمتك

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البحث العلمي تنظم ورشة عمل لخارطة طريق "استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي" - أخبار كلمتك

البحث العلمي تنظم ورشة عمل لخارطة طريق "استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:45 صباحاً - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تنظيم ورشة العمل الختامية لخارطة طريق "استدامة مشروعات حياة كريمة وأثرها التنموي" 23 يناير الجاري.

 

وينظم الورشة مجلس بحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية وهما إحدى التشكيلات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 


وتهدف ورشة العمل إلى عرض نتائج الدراسة وخارطة الطريق لاستدامة الأثر التنموي لمبادرة حياة كريمة، وهي الدراسة التي تمت من خلال جزئين متكاملين حيث يغطى الجزء الأول الجوانب العمرانية والاستدامة البيئية والاجتماعية والتشغيلية بينما يشمل الجزء الثاني على الآثار الاقتصادية وتقييم كفاءة الإنفاق الحكومي لمبادرة حياة كريمة، وتهدف أيضًا إلى وضع تصور قابل للتطبيق يضمن استدامة المرافق والخدمات والمستوى التنموي الذي تحقق بالقرى المستهدفة، ومستوى الوفاء بخدمات البنية الأساسية وخدمات التنمية الاجتماعية، وكذلك توصيف أهم التحديات المتعلقة بفرص الاستدامة والتغلب عليها، وقياس ودراسة الآثار الاقتصادية وتقييم كفاءة الإنفاق الحكومي لمبادرة حياة كريمة ودورها في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 

ودعت أكاديمية البحث العلمي  العلماء والباحثين في مجال الاقتصاد والإسكان والتنمية العمرانية وكذلك المسئولين عن مشروع حياة كريمة والمسئولين عن المشروعات الصغيرة للمشاركة في الورشة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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