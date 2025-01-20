حماية المستهلك: لدينا إدارة لرصد الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 08:20 مساءً - أكد رئيس جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني أن الجهاز لديه إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد إعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين.

وأوضح أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية، والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.

وأشار إلى الجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهُم المواطنين.

تلقي 180 ألف شكوى خلال 2024

من ناحية أخرى، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه خلال عام 2024 تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات في كافة القطاعات المختلفة نحو 180.235 شكوى.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أنه تم إزالة أسباب 172.690 شكوي، بنسبة إنجاز 95.8 %، بينما تلقي الجهاز في مجال النجارة الإلكترونية 31.635 شكوي ، وتم إزالة أسباب نحو 30.105 شكوي بنسبة انجاز 95.2 % .

وأضاف أنه خلال مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة التي أطلقها الجهاز والتي تستمر لمدة خمس أيام. تهدف إلى إزالة أسباب كافة الشكاوى الواردة للجهاز، لاسيما فيما يتعلق بشكاوي التجارة الإلكترونية.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

ويستمر جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين من بعض الممارسات الضارة للتجار، على أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تقديم الشكاوى من خلال إحدى الطرق الآتية:

الاتصال علي رقم: 19588 من أي خط أرضي للتسجيل أو الاستفسار عن شكوى يوميًا من 8.30 صباحًا وحتى الـ 9:00 مساءً.

تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب "على مدار الساعة" والدخول على الرابط التالي مباشرة:

http://shakwa.cpa-mobile.com/

إرسال شكوى إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك

https://www.cpa.gov.eg

التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

https://www.cpa.gov.eg

كما أعلن جهاز حماية المستهلك عن عناوين أفرع الجهاز بجميع المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين.

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