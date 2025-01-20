وزير التموين: المعايير الجديدة لحذف المواطنين من بطاقات التموين ستكون متغيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 11:36 صباحاً - كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن المعايير الجديدة لحذف المواطنين من بطاقات التموين ستكون متغيرة.

وعلق فاروق، على حذف المواطنين أصحاب السيارات موديل بعد 2017، قائلًا: إن هذه المعايير وضعت سابقاً في 2019، وعندما نريد أن نطبق هذا الكلام بعد سنتين أو ثلاثة، أو أكثر ستصبح السيارة قديمة

وتابع «فاروق» خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي المُذاع عبر قناة «ONTV» أن المعايير الجديدة ستكون متحركة، مُضيفًا «سنتناول الأمر بعد أن نجتمع ونضع المعايير ونعلنها للمواطن بعد دراسة كل الوزارات المعنية، ولكن في فكرة بسيطة عن بعض المعايير ستكون متحركة، وستكون على نسب وليست أرقامًا كبيرة، وأن تكون على سنتين قبل استحقاق الدعم، وأن تكون قيمتها عددًا معينًا من المضاعفات للحد الأدنى للدخل، وبالتالي تكون القائمة دائمًا قابلة للدخول والخروج منها».

في السياق ذاته، ذكر وزير التموين عن إمكانية إضافة مواليد لبطاقات التموين في عام 2025، إذ كانت آخر إضافة على البطاقات تخص مواليد عام 2005، ولفت أيضًا: إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج «تكافل وكرامة» وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.

وأضاف «فاروق»: المنظومة الحالية للدعم تشهد تشوهات تتعلق بدخول وخروج المستحقين، موضحًا أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، تمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم بالكامل، وفاتورة دعم الخبز في الموازنة تتراوح بين 93 و94 مليار جنيه.